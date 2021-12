Tchad : les préparatifs du Festival Dary avancent à pas de géant

Après son absence l'année dernière, pour cause de pandémie de Covid-19, le Festival Dary est de retour cette année, et les travaux préparatoires se poursuivent depuis quelques jours à la place de la Nation.



Selon Mahamat Souleymane, directeur général du ministère de la Culture et par ailleurs coordonnateur du comité d'organisation du Festival Dary 2021-2022, « les préparatifs de cet événement tant attendu avancent bien et nous sommes à 80% des réalisations. D'ici le 23 décembre prochain, nous allons être prêts à accueillir toutes les délégations de nos 23 provinces respectives ».



Répondant à la question sur la particularité de cette édition, Mahamat Souleymane explique que le festival se tient dans un contexte très particulier dans l'histoire du pays, marqué par le décès tragique du Maréchal du Tchad. Le comité dédiera d’ailleurs un pavillon spécial, en hommage au défunt président Idriss Deby Itno qui a beaucoup œuvré pour le rayonnement de cet événement culturel.



En ce qui concerne le Covid-19, le directeur général laisse entendre que le comité travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique, à travers sa coordination de riposte contre la pandémie du Covid-19. Toutes les précautions nécessaires seront prises pour appliquer tous les protocoles en vigueur afin de contrer ce fléau (notamment le port obligatoire des masques et la distanciation sociale).



Le comité d'organisation invite la population tchadienne en général, et celle de N'Djamena en particulier, à venir visiter le Tchad dans toute sa diversité, dès le 25 décembre 2021