Tchad : les prêtres formés sur la protection des enfants à Laï

C’est à l'intention des prêtres diocésains tchadiens, que se tient depuis ce 12 juillet à Laï, une session de formation sur la protection des enfants.



« L’Eglise et la protection des mineurs », est le thème central de cette formation de six jours. Ces assises permettront aux abbés tchadiens, de prendre conscience de la situation des enfants dans l’Eglise et dans la société.



Aussi, elle permettra aux hommes de Dieu de dégager les directives pour la pastorale de l'enfance, dans les diocèses du Tchad.



Ouvrant les travaux, le coordinateur de abbés tchadiens, l'abbé Dominique Mbeurmbaye, a demandé aux participants de s'armer davantage de courage, pour tirer profit des enseignements qui leur seront donnés.



Le regard sociologique sur la protection des mineurs, le regard biblique et théologique sur la protection des mineurs, ainsi que le regard juridique de l’Eglise sur la protection des mineurs, sont les trois thématiques qui seront développées et animées respectivement par le sociologue Mbété Félix, l’abbé Aimé Dingaro du séminaire Saint Banga Tuzindé de Sarh et l’abbé Corinthien Agdé, de la paroisse cathédrale Sainte famille de Laï.



Cette formation organisée par la coordination des abbés tchadiens, est rendue possible grâce l'appui financier de la conférence épiscopale du Tchad.