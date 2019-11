Tchad : les principales recommandations de la conférence des ambassadeurs

L'édition 2019 de la conférence des ambassadeurs a pris fin jeudi avec plusieurs recommandations formulées par les participants, essentiellement des chefs de missions diplomatiques et consulaires. Les assises étaient axées sur le renforcement de l'outil diplomatique et du développement durable.



Les participants ont appelé à renforcer le leadership du ministère des Affaires étrangères dans la coordination des actions liées à la diplomatie économique, et à assurer le paiement régulier des cotisations du Tchad aux organisations internationales, régionales et sou- régionales en inscrivant le montant de ces cotisations dans le budget du ministère afin d'éviter d'être pénalisé par rapport aux opportunités qu'elles offrent.



Ils ont émis le souhait de l'adoption de politiques et stratégies nécessaires qui permettent à l'appareil diplomatique tchadien de mobiliser des ressources conformément aux priorités et objectifs de la vision 2030, "le Tchad que nous voulons".



Les chefs de missions diplomatiques et consulaires souhaitent intégrer la dimension développement dans les réponses sécuritaires de lutte contre le terrorisme dans les interactions avec les autorités des pays de leur accréditation ; exposer clairement aux autorités compétentes de leur pays d'accréditation la position et les préoccupations du Gouvernement tchadien sur les défis sécuritaires au Sahel et dans le bassin du Lac-Tchad ; et créer un institut diplomatique au sein du ministère et le doter des moyens conséquents.



Il est également recommandé d'accorder au ministère des Affaires étrangères une autonomie de gestion à travers la mise en place d'un compte spécial, et d'organiser tous les deux ans la Conférence des ambassadeurs.



Dans l'objectif d'assurer la cohérence de l'action extérieure du Gouvernement, les participants soulignent la nécessité absolue de l'organisation, dans les meilleurs délais, d'un atelier à cette fin.