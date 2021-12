Tchad : les problèmes diagnostiqués lors du Forum de la jeunesse

S'agissant des problèmes diagnostiqués par les jeunes, au titre de la sous-thématique, jeunesse, éducation et promotion du bilinguisme, les jeunes ont noté un dysfonctionnement total dans le système éducatif, ne favorisant pas le développement intégral des jeunes.



En ce qui concerne la sous-thématique : jeunesse formation professionnelle et emploi, les participants constatent non seulement une inadéquation entre la formation professionnelle et les exigences du marché de l'emploi marquée par les imperfections du système éducatif ; mais aussi le chômage dû aux considérations subjectives en ce qui concerne l'emploi des jeunes.



Quant à la sous-thématique : jeunesse, enseignement supérieur et développement des compétences, les jeunes, pour l'éducation, ont rappelé la qualité et la quantité des universités, instituts universitaires et écoles de formation supérieure publics et privés et surtout, les conditions d'études précaires. Au titre de la sous-thématique : jeunesses et intégration sociale l’on retient la mauvaise gouvernance qui crée chez les jeunes un sentiment d'exclusion. Pour ce qui concerne la sous-thématique : jeunesse, sport, loisirs arts et culture, le diagnostic révèle une insuffisance de ressources humaines, financières et matérielles et des infrastructures de qualité, nécessaire à l'épanouissement de la jeunesse



Au titre de la sous-thématique : jeunesse et santé, en plus des irrégularités constatées dans le fonctionnement des structures de santé, l'on note l'absence des structures de santé adaptées aux adolescents et jeunes. Pour la sous-thématique : jeunesse, genre et équité, il existe des pratiques discriminatoires à l'égard des jeunes filles par rapport aux jeunes garçons, quant à la scolarité, le mariage précoce et la succession. Au titre de la thématique : jeunesse, hygiène assainissement et protection de l'environnement, les participants constatent une faible sensibilisation des jeunes aux notions d'hygiène, d'assainissement et à la protection de l'environnement. Pour la sous-thématique : jeunesse, accès aux TIC, les jeunes retiennent des inégalités dans l'accès aux technologies de l'information et de la communication, leur utilisation et leur impact.



Abordant la question de la jeunesse et migration, il ressort du diagnostic que les jeunes désertent les milieux ruraux en quête du bien-être social, ce qui expose la plupart aux dangers. En ce qui concerne la sous-thématique : jeunesse, entreprenariat et insertion socioéconomique, les participants affirment que les efforts consentis par le gouvernement dans ce secteur sont insuffisants face aux attentes des jeunes.



Quant à la sous-thématique : jeunesse et développement rural (agriculture, élevage, pêche et ressources halieutiques), les jeunes déplorent les mauvaises conditions de la pratique des activités agro- pastorales et halieutiques, facteurs de développement socioéconomique. Pour la sous-thématique : jeunesse, engagement citoyen, droits humains et liberté, formation aux valeurs civiques, l'incivisme et l'impunité sont cités comme facteurs limitant.



Parlant de la contribution des jeunes pour une transition apaisée, les participants remarquent que les jeunes sont exclus de tous les processus de décisions politiques et administratives et manquent d'informations en lien avec leur participation à la gestion de la chose publique. Le même constat est fait quant à leur participation au dialogue national inclusif.