TCHAD Tchad : "les problèmes du pays sont si grands, on ne pourrait pas les évacuer en 3 jours"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Octobre 2020









"Ces dernières années, le peuple tchadien assiste à une vraie comédie politique. Et le régime MPS qui excelle dans l’art de distraire est soutenu en cela par une certaine catégorie de Tchadiens", constate François Djékombé. Il explique que le dernier recensement général de la population et de l’habitat date de 2009 et que la base du fichier électoral est constituée ou extraite des données du recensement général de la population et de l’habitat. "Ce recensement général de la population et de l’habitat doit être fait tous les 10 ans. Après celui de 2009, en 2019, le Tchad devrait organiser un recensement général de la population et de l’habitat. Si un tel recensement avait eu lieu, on ne parlerait pas aujourd’hui d’une révision du fichier électoral taillée sur mesure. Les amis, l’enjeu est de taille, mais personne ne semble le comprendre ou bien tous, nous feignons de comprendre".

"Pourquoi le Tchad refuse d’organiser un recensement général de la population et de l’habitat et sur la base duquel devrait être constitué un fichier électoral fiable ? Manque d’argent, manque de temps ou manque de volonté politique ? La réponse, c’est la dernière, manque de volonté politique", estime le leader de l'UPSR.



"On nous distrait avec une révision du fichier électoral dont la période est mal choisie, l’opération en elle-même très mal organisée avec des centres de recensement fantômes", indique-t-il.



Évoquant le 2ème Forum national inclusif, François Djékombé rappelle que l'USPR fait partie du G24 qui a dit "non à ce forum".



"Nous refusons de participer au deuxième forum national inclusif. Nous devons nous concentrer sur notre propre forum alternatif, ce que certains appellent le contre forum", dit-il.



"Les problèmes du pays sont si grands, si importants et si sérieux, qu’on ne pourrait pas les évacuer en 3 jours (...) Aussi, avions-nous le sentiment que les résolutions du forum sont peut-être écrites d’avance et les organisateurs viendraient juste amuser la galerie", souligne François Djékombé. Il ajoute que l'opposition continuera "à opposer une résistance pacifique à ce régime sanguinaire qui ne connait que la force". Le président du parti Union sacrée pour la République (USPR), François Djékombé, a estimé jeudi que la révision du fichier électoral est une diversion pour éviter le recensement général de la population et de l’habitat qui aurait dû avoir lieu depuis 2019."Ces dernières années, le peuple tchadien assiste à une vraie comédie politique. Et le régime MPS qui excelle dans l’art de distraire est soutenu en cela par une certaine catégorie de Tchadiens", constate François Djékombé. Il explique que le dernier recensement général de la population et de l’habitat date de 2009 et que la base du fichier électoral est constituée ou extraite des données du recensement général de la population et de l’habitat."Pourquoi le Tchad refuse d’organiser un recensement général de la population et de l’habitat et sur la base duquel devrait être constitué un fichier électoral fiable ? Manque d’argent, manque de temps ou manque de volonté politique ? La réponse, c’est la dernière, manque de volonté politique", estime le leader de l'UPSR."On nous distrait avec une révision du fichier électoral dont la période est mal choisie, l’opération en elle-même très mal organisée avec des centres de recensement fantômes", indique-t-il.Évoquant le 2ème Forum national inclusif, François Djékombé rappelle que l'USPR fait partie du G24 qui a dit "non à ce forum"."Nous refusons de participer au deuxième forum national inclusif. Nous devons nous concentrer sur notre propre forum alternatif, ce que certains appellent le contre forum", dit-il."Les problèmes du pays sont si grands, si importants et si sérieux, qu’on ne pourrait pas les évacuer en 3 jours (...) Aussi, avions-nous le sentiment que les résolutions du forum sont peut-être écrites d’avance et les organisateurs viendraient juste amuser la galerie", souligne François Djékombé. Il ajoute que l'opposition continuera "à opposer une résistance pacifique à ce régime sanguinaire qui ne connait que la force".





Dans la même rubrique : < > Tchad : 1200 kits scolaires offerts à des élèves du Guéra Tchad : le centre Takewin forme des jeunes en leadership et prise de parole en public Tchad - Covid-19 : le sous-comité défense et sécurité appelle à se conformer strictement aux mesures Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)