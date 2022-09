Tchad : les problèmes sanitaires au centre d'un échange multisectoriel

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, a tenu une réunion du comité de coordination inter-agence (CCIA) pour la vaccination, ce 12 septembre 2022 au Radison Blu de N'Djamena.



Le Dr Abdel-Madjid Abderahim a indiqué que le CCIA est chargé d’effectuer la validation de tous les documents stratégiques et opérationnels du Programme ; de suivre la planification opérationnelle et la supervision de la performance du programme ; d’assurer un appui global à la coordination et aux aspects techniques et spécifiques pour l’ensemble des activités liées à la vaccination.



Selon lui, la réunion de ce jour est de passer en revue les points suivants : validation des activités du trimestre 4 (T4) 2022 du PEV : présentation et validation de la Politique Nationale de Vaccination ; validation du plan de la campagne contre la Fièvre Jaune en 2023 ; validation du plan de la campagne de suivi contre la Rougeole en 2023 ; validation du cadre de redevabilité pour la promotion de la vaccination.



Ces différents points sont tous cruciaux pour assurer une immunisation conséquente des enfants tchadiens. Les différents documents soumis à leur approbation, méritent une validation par leurs soins et leur permettre d’avoir une documentation à soumettre aux partenaires pour le financement, dit-il. Dr Abdel-Madjid Abderahim ajoute que, sans l'implication des communautés lors de l'élaboration, l'adoption et de la mise en œuvre des programmes, les objectifs ne seront jamais atteints.



Pour le ministre, le problème de la santé n'est pas seulement l'affaire du ministère en charge, mais un problème multisectoriel. Présent à la réunion, le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Dr Atteib Abderahim Awat, a relevé qu’à chaque fois le résultat des vaccinations est en deçà des nombres prévus. Il faut fortement décentraliser toutes activités sanitaires. Car, selon, tout est centralisé.



Le coordonnateur du programme élargi de vaccination, Dr Abderamane Addi et son adjointe, Dr Mbailamen Demian Antoinette, se sont relayés pour une présentation succincte de deux thématiques axées sur la rougeole. Le chef de département en charge de la Santé publique et de la Solidarité nationale, a mentionné de la nécessité de la redevabilité pour une gestion rigoureuse des moyens engagés, pour mener à bien les activités vaccinales, tout en précisant que l’inter-sectorialité est primordiale dans l’atteinte des objectifs fixés par son département.