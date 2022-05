Tchad : les producteurs de Laï lancent la récolte du riz de contre-saison

Le chef de secteur ANADER, Djibet Nickson Ngarnaissem, a félicité les membres du groupement tout en prodiguant quelques conseils.



Lançant officiellement le moissonnage, le secrétaire général du département de la Tandjilé Est, Abdelaziz Tchanlang Tokama, représentant le gouverneur, s'est réjoui du résultat, et a exhorté les planteurs à faire encore plus la saison prochaine afin de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire dans la province de la Tandjilé et partant le Tchad tout entier.



Le groupement a aussi entamé la culture du maïs.