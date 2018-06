Tchad : les producteurs de lait veulent encourager sa consommation

La journée internationale du lait a été célébré ce 1er juin à N'Djamena. A cette occasion, les producteurs de cette filière se sont donné rendez-vous dans un hôtel de la place pour passer en revue les mots qui entravent la filière laitière. Ces derniers ont relancé, par la même occasion, la défense et la promotion du lait local.



Les producteurs laitiers tchadiens se sont également penchés sur l'avenir du lait local au Tchad. Ils ont réaffirmé le rôle important du lait dans la sécurité alimentaire et ont mis en avant les potentialités économiques.



Pour cette édition 2018, les producteurs de cette filière se disent déterminé à produire du lait en quantité. Ils souhaitent surtout sensibiliser la population à le consommer. La journée internationale du lait a été rendue possible grâce au soutien financier de l'ONG OXFAM.