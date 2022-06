Tchad : les producteurs du Logone Oriental reçoivent des crédits agricoles

C’est le gouverneur du Logone Oriental qui a présidé cette cérémonie en présence des différents chefs de service déconcentré de l’Etat et les bénéficiaires. Ils sont au total 330 personnes et groupement confondus à bénéficier de ces crédits qui s’élèvent à 73,3 millions de Fcfa.



Occasion pour le chef d’agence de l’ONAPE du Logone Oriental, Abdelkérim Hassan Chetteï, de faire la situation des crédits agricoles octroyés aux producteurs agricoles de cette province depuis 2014.



De cette année à nos jours, l’on totalise 64 millions de Fcfa d’arriérés de crédits non remboursable. Ce qui selon l’avis du chef d’agence ONAPE antenne de Doba constitue un blocus pour les autres qui désirent contracter ces crédits.



"La remise des crédits agricoles aux producteurs traduit la bonne volonté des plus hautes autorités du pays qui placent au centre de leur préoccupation le monde rural", indique le gouverneur Ramadan Erdebou Dougourou.