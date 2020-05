Tchad : "les producteurs risquent de subir les deux calamités : la Covid-19 et la famine"

Le Centre de recherches pour le développement durable et la formation (CERDEF) a appelé samedi les autorités tchadiennes à mettre en place un programme d'appui aux producteurs, à travers notamment l'octroi des intrants, le renforcement des capacités de formation dans les nouvelles méthodes de culture, adaptées aux changements climatiques, et le choix de variétés de semences adaptées.



Selon le directeur du Centre, Oung-Vang Josue, les producteurs risquent de subir les deux calamités : la Covid-19 et la famine.



"80% de la population tchadienne vit de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Cela veut dire que le développement rural reste une base essentielle de l’économie du Tchad", a dit Oung-Vang Josue.



"Délivrer une autorisation spéciale afin de redescendre sur le terrain"



Le CERDEF "se voit dans l’obligation de repartir dans ces zones d’intervention en vue de sensibiliser la population à respecter les mesures prises par le gouvernement, afin de sauvegarder la santé de la population rurale pour la relance des activités de la campagne agricole en cours."



Il demande aux autorités tchadiennes, en particulier le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, de "délivrer une autorisation spéciale afin de redescendre sur le terrain pour continuer le travail déjà entamé."



"Nous demandons l’allègement de certaines mesures afin de permettre aux producteurs de se rendre dans leurs sites de production respectifs", explique le directeur du Centre.