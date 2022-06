Tchad : les produits locaux manquent de consommateurs

La grande population de Ndjamena n'a pas sa préférence pour la consommation des produits locaux. La considération pour les produits locaux artisanaux et alimentaires progresse dans la capitale, seulement à un faible rythme.



Et cela constitue une source de découragement pour certains entrepreneurs. Car quand l'offre ne répond pas à la demande, l'entreprise ne peut pas supporter les coûts. D'après Béra Jotham, enseignant et diplômé en marketing et communication des entreprises, les produits locaux ne sont pas valorisés et il y aussi le manque de communication autour d’eux.



« La tendance actuelle met en avant la consommation locale, sauf que les clients ne savent pas identifier certains produits locaux », estime Vincent Riabé, jeune entrepreneur. Toutefois, certains entrepreneurs dans la transformation des produits locaux pensent que les Tchadiens préfèrent les produits venus de l'étranger.



Cet avis est partagé par Haouwa qui travaille dans la transformation de dattes en jus. « Beaucoup apprécient mais ils ne goutent pas », se lamente-t-elle. L'Institut Français du Tchad valorise les produits locaux en organisant chaque année des foires et expositions. Malheureusement, les visiteurs nationaux ne viennent pas en grand nombre.



Selon Mariam Lamide, étudiante en master dans le département de la communication, les entrepreneurs de produits locaux manquent d’outils de communication adaptés à leur clientèle. « Il ne s'agit pas de faire connaître son produit, mais le plus important est qu’il faut penser à le faire aimer », ajoute-t-elle.



Beaucoup de produits locaux sont visibles sur le marché, mais leur consommation tarde encore. Cette situation interpelle le ministère du Commerce, la consommation locale n'étant pas seulement avantageuse pour la clientèle, mais c’est également une réponse locale au chômage des jeunes. Ainsi, le gouvernement doit promouvoir la consommation locale.



C'est à travers cela que les produits locaux auront de la valeur, à l'exemple du Bénin avec le slogan « consommons local », ou au Cameroun avec « consommons camerounais ».