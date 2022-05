Tchad : les professionnels de l’éducation réclament leur intégration à la Fonction publique

Comme annoncé samedi dernier, le Collectif des lauréats professionnels de l'éducation, et la Plateforme des diplômés sans emploi du Tchad, ont tenu à leur parole. Hier mercredi, ils ont bravé les tirs de gaz lacrymogènes pour revendiquer leur intégration à la Fonction publique. A cette occasion, ces diplômés étaient accompagnés par des élèves et bon nombre d'étudiants.



« Que voulez-vous de nous, libérez nos engins, Pas de dialogue sans notre intégration ». Ce sont là des messages brandis sur les feuilles de papier format A4. Cette marche pacifique de revendication d'intégration à la Fonction publique a eu comme itinéraire, Espace Festafrica-Primature. Dès 6 heures du matin, les forces de l'ordre et de sécurité ont occupé l'endroit.



« Notre plan B a été établi sur place. Nous nous sommes retrouvés dans le 7ème arrondissement. Cette fois-ci, c'est sous le viaduc de Chagoua, en passant devant l'ambassade des États-Unis, le marché Dembé. A notre retour, nous avons fait face aux hostilités de la police nationale », indique Neuzilka Emmanuel.



Durant cette marche pacifique, les diplômés sans emploi ont été rejoints par les élèves et quelques groupes d'étudiants venus leur prêter main forte. Interrogés, quelques-uns déclarent ceci : « Bien que nous soyons sur les bancs, il faut cesser d'être des observateurs. Nous avons décidé de lutter contre les aînés car, demain ce sera également notre cas ».



Pour le coordonnateur Nanga Thierry, « nous revendiquons ce matin nos engins confisqués depuis le 13 avril. Nous revendiquons également notre intégration sans condition car, c'est notre droit absolu. Nous invitons les élèves, étudiants, parents à participer à la prochaine manifestation, plus nombreux qu’aujourd’hui. Seule la lutte libère ». Selon les lauréats professionnels de l'éducation, il y a des menaces qui pèsent sur leurs leaders.



Pourtant, « nous revendiquons rien que notre intégration, nous n'avons porté atteinte à personne et pourquoi tout cela ? », s’interrogent les diplômés. A titre de bilan, il n’y a eu aucun cas d'arrestation des manifestants, ni aucune casse des biens de l'Etat.