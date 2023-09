Tchad : les professionnels de la filière Bétail-Viande protestent contre la dissolution de l'abattoir de Farcha

Le président de l'Alliance des Acteurs de la Filière Viande a rappelé que l'abattoir de Farcha existe depuis plus de 60 ans. Les travailleurs de ce secteur respectent toutes les réglementations en vigueur et s'acquittent de toutes les taxes imposées par la République.



Selon lui, cette dissolution condamne plus de 60 000 travailleurs, à la fois directs et indirects, à la perte de leur source de revenu. Il juge inacceptable que les autorités octroient ce monopole à une multinationale étrangère comme ARISE, au détriment des citoyens tchadiens les plus démunis.



Le président de l'Association des Formateurs en Boucherie de Chari Baguirmi, Chekh Haroun, a souligné que les acteurs de la filière bétail-viande demandent l'annulation de cette procédure et appellent à des négociations en vue de trouver une solution appropriée. S'il n'y a pas de progrès dans un délai raisonnable, les professionnels de la filière bétail-viande se réservent le droit de prendre des mesures de grande envergure pour se faire entendre. Il a insisté sur le fait que leur survie est en jeu.



Chekh Haroun a également critiqué le transfert de tout le patrimoine de l'État à une multinationale étrangère par un gouvernement de transition, une démarche qu'il estime incompréhensible.



La décision de dissoudre l'abattoir de Farcha a suscité de vives réactions au sein de la filière bétail-viande, et les professionnels du secteur continuent de plaider pour la préservation de leurs emplois et de leurs intérêts.