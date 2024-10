Tchad : les professionnels des médias outillés dans la lutte contre le cancer

Le Programme national de lutte contre le cancer outille les professionnels des médias sur les méthodes de lutte contre le cancer. C'est à travers un atelier organisé ce 30 octobre 2024, dans la salle de la Maison des Médias, le Programme de lutte contre le cancer.



En effet, en collaboration avec le ministère de la Santé publique cet atelier de formation est organisé au profit des professionnels des médias. Il s'inscrit dans l'objectif de former les hommes des médias sur les méthodes de reportages en santé, dans le cadre du projet de lutte contre le cancer et les maladies non transmissibles (MNT).



Dr Fatima Haggar, coordinatrice du Programme national de lutte contre le cancer, dans son allocution pour la circonstance, souligne que le cancer est un fléau mondial et constitue la deuxième cause de mortalité dans le monde. L'objectif du Programme national de lutte contre le cancer, avec le ministère de tutelle, est de réduire la mortalité par le cancer et les maladies non transmissibles, indique-t-elle.



Elle rappelle que les données statistiques indiquent qu’il y a au moins 9,6 millions de décès au monde, et 12 millions de nouveaux cas sont découverts à travers le monde. Elle poursuit dans le même sillage que si jusqu'à 2030, aucune action concrète n'est envisagée, l’on aura au moins 15 millions de décès. La coordinatrice du Programme national de lutte contre le cancer, réitère que le cas du Tchad on compte environ 7.600 cas de cancer diagnostiqué chaque année.



Elle indique aussi que le cancer peut être prévenu, elle souhaite également qu'il faut mieux prévenir que guérir. Pour lutter contre le cancer, il y a des comportements à adopter, avoir une bonne hygiène de vie, se nourrir à base des aliments équilibrés, lutter contre le tabagisme, etc.