Tchad : les professionnels des médias répondent aux ministres de la Santé et de la Communication

En effet, les organisations professionnelles des médias du Tchad, ont effectué une déclaration conjointe ce mardi 14 mai 2024 à la Maison des Médias du Tchad, pour dénoncer la sortie qualifiée d' "irresponsable " du ministre de la Santé publique et de la Prévention qui, dans une note circulaire, a pris à partie les journalistes tchadiens en leur interdisant d'accéder aux structures sanitaires, pour avoir le nombre exact des blessés et des morts par balles réelles tirées, lors de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 06 mai 2024.



Dans la déclaration lue par le président de l'AEPT, Bemadjita Samori, les organisations professionnelles des médias ont indiqué que cette mise à l'écart des médias démontre la volonté de dissimuler des informations d'intérêt public, et jette le discrédit sur la fiabilité des informations communiquées par le ministère de la Santé publique.



Les organisations professionnelles des médias rappellent que le secret médical est entre le médecin et le patient en ce qui concerne la maladie traitée et non entre les journalistes et les patients. Elles ajoutent que la volonté des autorités en charge de la santé publique d'exclure les médias, renforce les craintes des journalistes d'exercer librement leur métier.



« Pire, la sortie médiatique inappropriée du ministre de la Communication tentant de sanctuariser l'hôpital, en interdisant aux journalistes de faire leur travail, est une violation du droit d'accès aux sources d'information fiable », précise la déclaration.



Aussi, les organisations professionnelles des médias relèvent que la liberté d’expression, la liberté de la presse et le droit du public à l'information, reconnus par la Constitution et les lois de la République, doivent être respectés par les autorités. En outre, les organisations professionnelles des médias interpellent la HAMA à veiller scrupuleusement au libre exercice du travail des journalistes.



Elles exhortent les autorités politiques tchadiennes, en vue de la fiabilité et la transparence, de cesser de dresser des entraves aux médias indépendants qui participent à l'encrage de la démocratie depuis plus de 30 ans.



Enfin, les organisations professionnelles des médias ont rappelé l'importance de laisser les médias jouer leur rôle afin de contribuer sans nul doute, à établir un climat de confiance, garant de la paix et de la cohésion sociale.



Les organisations professionnelles des médias signataires de la déclaration sont : la Ligue Tchadienne des Journalistes Arabophones, l’Association de Médias en Ligne du Tchad, l'Union des Journalistes Tchadiens, l'Union des Radios Privées du Tchad et l'Association des Éditeurs de la Presse Privée au Tchad.