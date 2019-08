Tchad : les promesses d'intégration "mettent de la joie au coeur"

Le Collectif d'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (AJPDET) a fait une conférence de presse ce samedi 24 août à la Maison des médias, suite à la promesse du chef de l'État visant à l'amélioration des conditions de vie des jeunes tchadiens et à l'instauration de l'état d'urgence dans trois provinces du pays (Ouaddaï, Tibesti et Sila).



Le président de l'AJPDET, Mahamat El Mahadi Abdramane a déclaré que son organisation entend "militer pour le développement de l'esprit d'unité, de la tolérance, de la cohabitation pacifique, de l'ardeur au travail et le progrès".



Il a estimé que "lors de la cérémonie de présentation des 133 médecins formés à Cuba, Idriss Déby a fait des révélations qui vont tout droit au coeur des jeunes tchadiens. En effet, en dépit de la conjoncture socio-économique que traverse le pays, nous saluons la courageuse décision du chef de l'État d'intégrer à la fonction publique tous les lauréats des écoles de formation professionnelles nationales, ainsi que 500 médecins en 2019 et 20.000 jeunes dans tous les domaines en 2020. C'est une bonne nouvelle qui met de la joie au coeur des parents et du peuple tchadiens".



D'après lui, "la visite inopinée du chef de l'État au pavillon des urgences dans la soirée du 9 août 2019, illustre parfaitement son engagement et sa volonté à faire de la santé la priorité du peuple tchadiens".