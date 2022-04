Tchad : les promesses du PCMT aux magistrats

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a rencontré ce 5 avril les syndicats des magistrats qui en sont à la troisième semaine de grève.



Les syndicats vont consulter leurs bases respectives avant la levée du mot d’ordre de grève. Ils repartent vers elles avec les fermes promesse du président du CMT quant à la relance du projet de construction d’un palais de justice à N’Djamena, la prise en compte des besoins en toges dans le collectif budgétaire, le déploiement des agents de sécurité en nombre suffisant dans toutes les juridictions du pays et leur prise en charge, la dotation de tous les magistrats en armes de poing, la mise à la disposition de la justice de tous les auteurs des actes d’agression à l’égard des magistrats, ainsi que l’application de tous les privilèges et avantages accordés aux magistrats.



Une commission chargée du suivi de l’exécution de toutes ces mesures sera mise sur pied et elle sera présidée par le vice-président du Conseil Militaire de Transition.