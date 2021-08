Tchad : les propositions de Kebir Mahamat face à la cherté de la vie et au chômage

Dans son intervention axée sur l'économie et les finances publiques, le président du Think tank, Kebir Mahamat Abdoulaye, a formulé plusieurs propositions qui ont été saluées par les participants. Elles concernent notamment la lutte contre la cherté de la vie et le chômage.



Il a suggéré en premier lieu la réduction du prix du gaz butane. Selon Kebir Mahamat Abdoulaye, "la bouteille de gaz butane est utilisée par plus de quatre millions de tchadiens. Si une bouteille coûte aujourd'hui 2000 Fcfa, pourquoi ne pas réduire à 1000 Fcfa pour permettre à un grand nombre de ménages d'avoir accès ? C'est une action très simple qui va toucher tous les ménages sans distinction".



Autre mesure pour aider les tchadiens à se loger décemment, la réduction du coût des matériaux de construction. "Nous avons au Tchad une banque de l'habitat. Pourquoi ne pas faciliter aux fonctionnaires l'obtention de crédits pour avoir un habitat ?", a ajouté Kebir Mahamat Abdoulaye.