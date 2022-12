Tchad : les provinces du Lac et Hadjer-Lamis réunies pour un festival culturel sportif

Axé sur la culture de la paix et du vivre-ensemble, ce festival regroupe les provinces du lac et du Hadjar-Lamis. Il se déroulera du 15 au 17 décembre 2022.



Pour la présidente du comité d’organisation, Dénénodji Marylène, cette manifestation organisée par la province en partenariat avec le Projet de relance et de développement de la région du Lac (PROLAC) et financé par la Banque mondiale, vise à renforcer les liens de fraternité à travers le sport et la culture afin de consolider la paix sociale et le vivre-ensemble.



La présidente du comité d'organisation Dénénodji Marylène souligne que c’est un cadre de brassage entre les citoyens afin de célébrer l’unité en vue d’une marche pacifique vers la refondation de la nation tchadienne.



Plusieurs activités sont au programme : danses folkloriques, prestations théâtrales, exposition d’objets à vendre et du football.