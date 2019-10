Tchad : les raisons de la tuerie dans un camp militaire se précisent

Un soldat tchadien de retour de mission a tué mardi soir au moins trois militaires de son unité d'élite antiterroriste -et en a blessé trois autres- dans une garnison située à Mara, non loin du jardin du président de la République.



Selon les premiers éléments de l'enquête, le militaire en question qui se serait donné la mort peu après son forfait, était récemment revenu de mission de Miski, au nord du Tchad. Il se serait plaint de ne pas avoir reçu son salaire depuis trois mois. Il aurait réclamé avec insistance le paiement de ses arriérés de salaire et estimait qu'ils avaient été détournés sachant que ses collègues avaient déjà été payés.



Hier nuit, il se serait vu remettre une arme pour une nouvelle mission qui lui aurait été confié. Le drame serait survenu juste après lorsque le soldat a ouvert le feu.



Trois blessés dont le commandant Tahir Abdramane Bineye ont été admis dans un hôpital de la capitale pour y subir les soins appropriés.