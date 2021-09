Tchad : les rakcha et clando interdits de circuler entre 23h et 4h à Abéché

Le maire de la ville d’Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, a informé ce 14 septembre 2021 les propriétaires des rakchas et moto-taxi (clando) que la circulation de ces engins est réglementée conformément aux horaires ci-après : de 4h du matin à 23h.



Une autorisation spéciale sera accordée à quelques rakchamans pour résoudre à certaines urgences signalées ça et là dans les quartiers.



Tout rakchaman ou clandomen ne respectant pas la réglementation s'exposera à des sanctions allant jusqu'à la saisie pure et simple de l'engin.