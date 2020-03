Tchad : les rassemblements de plus de 50 personnes interdits

Le ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale et de la sécurité, le général Mahamat Abali Salah, a déclaré jeudi que les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur tout lieu public ou privé, sur l'ensemble du territoire national.



Tous les centres de jeux, cabarets, casinos, bars, restaurants seront fermés jusqu'à nouvel ordre.



Ces mesures visent à faire face à la pandémie de coronavirus et viennent s'ajouter à la fermeture des établissements publics et privés dès demain.



Toutes les dispositions sont prises pour circonscrire la propagation de la pandémie, assure le ministre.



Tous les étudiants de retour au Tchad sont invités à se présenter au centre de Farcha pour y subir des examens médicaux.



Le Tchad a enregistré jeudi son premier cas de coronavirus.