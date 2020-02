Tchad : les recettes de janvier "sont bonnes" au Trésor public

Le ministre secrétaire général adjoint de la Présidence, Brahim Hissein Taha, a tenu mercredi la traditionnelle réunion hebdomadaire sur les régies financières. La rencontre a permis de faire un état des lieux des recettes et dépenses du Trésor public.



« Les recettes du mois de janvier 2020 sont bonnes », a indiqué le secrétaire d'Etat aux Finances et au budget, Ahmed Alkoudar Ali Fadel.



Selon la Présidence, huit membres du gouvernement dont les départements ministériels respectifs sont pourvoyeurs des recettes publiques ont pris part à la rencontre.



Le directeur de cabinet civil adjoint du Président de la République, le conseiller technique du chef de l’Etat en charge des Finances et du budget ainsi qu’une dizaine des directeurs généraux et directeurs des services en charge des régies financières étaient également présents.



« Les recettes engrangées par le trésor public en ce début de l’année sont bonnes pour l’instant », a expliqué le secrétaire d'Etat aux Finances et au budget, Ahmed Alkoudar Ali Fadel.



Malgré l’embellie financière constatée, des orientations précises ont été données par le ministre secrétaire général adjoint de la Présidence, Brahim Hissein Taha afin d’éviter au maximum les déperditions des recettes dues à l’Etat.