Tchad : les recommandations du PRET à l'approche du dialogue

Le PRET est partie prenante de l'organisation du dialogue national inclusif en cours de préparation. À l'approche des assises, le président du parti Me. Bongoro Théophile formule des recommandations :

- mettre un dispositif du suivi et évaluation des recommandations ou propositions qui découleront de cette assise ;

- élaborer une planification opérationnelle afin d'évaluer le coût de faisabilité des différentes recommandations ;

- élaborer un dispositif juridique en faveur des combattants militaires pour leur insertion dans la vie professionnelle ;

- réformer immédiatement deux institutions : le Cadre national de dialogue politique (CNDP) et la Commission électorale nationale indépendante (CENI).



Outre ces recommandations, le PRET lance un appel aux collectivités territoriales décentralisées, aux partenaires sociaux, techniques, financiers et à toutes les bonnes volontés intéressées, de se mobiliser pour soutenir les initiatives communautaires et rurales dans tout les sens.



Le PRET demande au président du Conseil militaire de transition (CMT) d'associer et de soutenir efficacement les sociétés civiles dans la gestion du pays. Il sollicite des différents médias publics et privés de dénoncer les auteurs qui prônent l'insécurité des biens et des personnes.



Le parti demande au président du CMT d'apporter réellement son soutien pour résoudre les problèmes sociaux qui continuent de persister et qui apparaissent comme une source d'insécurité.