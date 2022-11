Tchad : les regroupements et coalitions entre partis et associations sans objectif commun sont interdits

"Ces partis politiques et associations de la société civile se soustraient le plus souvent de leurs objectifs et apparaissent comme de véritables facteurs de divisions de nos populations, échappant subtilement au contrôle de l'État", affirme Limane Mahamat.



Tout regroupement ou coalition entre les partis politiques et les associations civiles d'essence apolitique, ne poursuivant pas les mêmes objectifs, est interdit, rappelle le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance.



Il prévient que l'infraction aux dispositions légales constitue une faut grave qui expose ses auteurs à des sanctions.