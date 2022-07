Tchad : les religieux du RESRAT en assemblée à Laï

Il se tient depuis ce 06 juillet à Laï, la 52ème assemblée générale de la Rencontre sacerdotale des religieux africains au Tchad (RESRAT).



Le coup d'envoi des travaux a été donné par l'ordinaire du diocèse de Laï, Mgr Nicolas Nadji Bab. Cette 52ème assemblée générale de la RESRAT est placée sous le thème : « RESRAT, hier, aujourd'hui et demain ».



Elle a pour objectif de réactualiser les textes de base et le règlement intérieur de l'association, afin de lui donner des orientations dans ses domaines d'activités au sein de l'Eglise famille de Dieu qui est au Tchad.



Pour le secrétaire général de la RESRAT, l'abbé Franklin Nedoumbayel, cette association est créée pour évangéliser en profondeur les cultures africaines dans leurs réalités existentielles. C'est pourquoi cette association est ouverte à tous les prêtres diocésains tchadiens, missionnaires, religieux et religieuses africains vivant au Tchad, a-t-il indiqué.



Donnant le coup d'envoi des travaux, l'évêque du diocèse de Laï, Mgr Nicolas Nadji Bab a réitéré ses salutations fraternelles à l'assistance, avant de dire que bientôt l'Eglise famille de Dieu qui est au Tchad aura 100 ans. A cet effet, Mgr Nicolas Nadji Bab invite les religieux, participants à ces assises de six jours, à être assidus au débat, pour qu'à la fin sorte des bonnes résolutions.



Plus d'une centaine de religieux prennent part à cette rencontre.