Tchad : les religieux encouragent la population à la tolérance au Mayo Lemié

À l’occasion de la fête de l’Aïd El Adha, communément appelée fête de Tababaski, la communauté musulmane de Guéléndeng, chef-lieu du département de Mayo-Lemié, prône la paix, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique à travers une grande prière le 20 juillet 2021. Ce sont plusieurs milliers de fidèles qui se sont rassemblés au bord du fleuve où se tiennent habituellement les prières.



Ils se sont réunis autour de l’Imam et du président du Conseil des affaires islamiques, Goni Abakar Abatcha, pour implorer la clémence de Dieu en faveur de la paix et la stabilité. Goni Abakar Abatcha dans sa prédication, a encouragé les fidèles musulmans à la tolérance, la culture de la paix, du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique.