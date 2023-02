Tchad : les renseignements américains évoquent un complot planifié de Wagner

Le chef de la société paramilitaire Wagner Group travaille avec les rebelles tchadiens pour déstabiliser le gouvernement et potentiellement tuer le président, un allié clé de l'Occident dans la lutte contre le terrorisme, selon des responsables américains, africains et européens.



"L'oligarque russe Yevgeny Prigozhin planifie activement la déstabilisation du gouvernement de transition tchadien et a offert aux rebelles tchadiens un soutien matériel et opérationnel pour exécuter un complot, qui pourrait inclure des plans pour éliminer le président de transition tchadien Mahamat Idriss Déby, afin de prendre le contrôle du gouvernement du Tchad", a déclaré un haut fonctionnaire américain.



Les menaces actuelles qui pèsent sur le gouvernement de M. Déby proviennent d'alliances entre les rebelles tchadiens et Wagner, notamment en Libye et en République centrafricaine, selon les responsables américains et africains.



Un haut responsable africain a déclaré au Wall Street Journal que le Tchad avait été informé des renseignements américains sur une menace soutenue par les Wagner contre son gouvernement, M. Déby et d'autres hauts responsables tchadiens. Le Tchad "prend cette menace très au sérieux", a déclaré le responsable africain. "C'est comme l'épée de Damoclès".



Les États-Unis ont récemment classé Wagner Group comme une organisation criminelle transnationale en raison de ses actions en Ukraine pour le compte de la Russie. Les sociétés dirigées par le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, ont également obtenu des licences d'exploitation de mines d'or en Afrique, ce qui lui donne accès à des ressources précieuses. Les gouvernements occidentaux ont mis la pression sur les dirigeants africains pour qu'ils cessent de travailler avec Wagner.