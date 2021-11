Tchad : les représentants des jeunes d'Aboudeïa reçus par le gouverneur du Salamat

En marge de la formation de l'ONG Aya Chad, les représentants des jeunes du département d'Aboudeïa, ont été reçus le 29 novembre 2021, au cours d'une audience, par le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam. C'était au bureau du premier magistrat de la province, et en présence du délégué provincial de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat du Salamat, Brahim Al-Hissein Ahmat.



Au cours de la rencontre, quelques points essentiels ont été évoqués par Abdelsalam Abakar Ali, représentant de la jeunesse et président de l'Association des jeunes pour le développement durable du département d'Aboudeïa. Il a profité de sa première rencontre avec le gouverneur, pour examiner la situation de la jeunesse dans le département.



A cette occasion, les maux qui minent cette couche de la société ont été débattus. Les jeunes ont présenté quelques doléances à l'autorité administrative provinciale. Ils ont par ailleurs demandé l'appui des autorités administratives en faveur des actions salutaires menées par la jeunesse. Le développement des sports dans le département, n'est pas en reste, car Abdelsalam Abakar Ali a recommandé le démarrage effectif du championnat de football dans la ville d'Aboudeïa.



Enfin, les représentants de la jeunesse d'Aboudeïa ont aussi exigé leur implication dans la prise des décisions. Il faut aussi rappeler qu'avant leur audience avec le gouverneur, les jeunes ont rencontré le délégué de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Brahim Al-Hissein Ahmat, qui leur a prodigué des conseils, et défini des orientations axés sur le processus du développement durable de leur département.