Tchad : les rescapés de l'UFR faits prisonniers

Le chef d'état-major de l’Union des forces de la résistance (UFR), Ousman Teguene, et plusieurs combattants de la rébellion sont "entre les mains des forces de défense et de sécurité", après le ratissage des militaires de la zone de défense n°8 d'Amdjarass, selon un proche collaborateur du président Idriss Déby à Alwihda Info.



Certaines sources affirment qu'ils ont été faits prisonniers tandis que d'autres sources militaires précisent qu'ils ont rallié avec neuf véhicules Pick-up estampillés "UFR" et se sont rendus d'eux-mêmes auprès des forces de défense et de sécurité.



La colonne rebelle a été totalement détruite par l'armée. Une quarantaine de véhicules ont été calcinés, selon un premier bilan fourni par le ministère de la Défense.