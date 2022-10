Tchad : les réseaux sociaux, un espace de recherche d’emploi

De plus en plus, les réseaux sociaux deviennent un espace de recherche d’emploi pour les diplômés. Un tour sur les pages annonciateurs permet de s’en rendre compte.



Devant son ordinateur, Pathalet Geffroye est partagé entre sa tasse de café et le besoin de remplir un formulaire de demande d’emploi trouvé sur la toile. « Je pense que, je ne suis pas le dernier à postuler à cet avis. Nous devons multiplier nos chances pour espérer avoir un travail ». Sylvain est constamment sur la toile.



Certains sont abonnés chez Tchad Carrière. C’est le cas de ce diplômé qui s’est fait un abonnement pour trois mois. Après l’obtention d’un avis, il n’hésite pas à le partager avec ses amis. « Djo (mon ami, Ndlr). Cet avis correspond à ton profil. Comme ils demandent à recruter les agronomes, cela cadre parfaitement avec ton domaine. Fait tout pour déposer. Je pense que nous devons tous faire pour décrocher un job », lance Sylvain à son ami.



« Ce genre d’avis d’embauche passe souvent à notre insu. Je pense que lorsque mon contrat prendra fin, on aura déjà fait le nécessaire », devait-il ajouter. Comme Tchad Carrière, les humanitaires orientent le plus souvent leurs avis de recrutement vers les nationaux, surtout au niveau local. Les enfants de leurs zones d’opération sont les plus sollicités.



C’est le cas de l’Organisation internationale pour la migration (OIM). Tout avis de recrutement concerne en grande partie les enfants de la localité où l’OIM est dans le besoin d’un personnel d’appui. « Bonne chance aux enfants de la localité », a commenté un internaute sur un avis recrutement publié sur la page Facebook de l’OIM.



Tchad Carrière, Job Booster, les pages des organisations des Nations Unies et les sites web de différentes organisateurs humanitaires, nationales et internationales, postent tous les jours sur leurs pages des annonces d’emploi et des avis de recrutement. Plusieurs profils sont demandés.



Les agronomes, agents de sécurité, administrateurs principaux, gestionnaires, nutritionnistes, agents commerciaux, chargés de communication et de comptabilité ; il y a tant d’autres profils recherchés. C’est ainsi que le guet-apens des demandeurs d’emploi devient grand. « Mon ami, il est possible qu’on soit recruté dans une organisation humanitaire cette année. Soyons toujours les premières personnes à postuler pour cet avis », affirme Yves Djanfana à celui qui partage avec lui la chambre.



Tout n’est pas rose pour bon nombre de demandeurs d’emploi. Mbailasem qualifie les annonceurs d’escrocs. « Je suis à ma septième candidature pour le poste de chargé de logistique, pour une organisation humanitaire de la place, sans suite favorable. Je pense que ces agences nous font dépenser pour rien », relève Isidore Pabamé.