Tchad : les responsables de l'ENA expriment leurs difficultés au PCMT

Le président du conseil d’administration de l’ENA a mis en avant les progrès réalisés par l’équipe dirigeante actuelle de l’Ecole ainsi que les nombreux apports de celle-ci dans la modernisation de l’administration publique tchadienne. Il a également abordé les difficultés que l’Etablissement rencontre et les perspectives.



Pour sa part, le directeur général de l’ENA a dressé un état des lieux des activités de l’Ecole, les difficultés d’ordre financier qu’elle rencontre et les perspectives qui se dessinent dans le nouveau plan stratégique 2022-2026 de l’ENA qui est en phase d’élaboration.



Senoussi Hassana Abdoulaye a également présenté entre autres au PCMT quelques doléances en matière notamment de renforcement de la formation continue, d’augmentation des capacités de l’Ecole, de la promotion et de la responsabilisation des énarques dans l’administration publique.



Mahamat Idriss Deby a confié à l’équipe dirigeante avoir pris bonne note des difficultés présentées et a approuvé les perspectives en cours. Il a, en outre, rassuré de faire de son mieux pour donner une suite satisfaisante à toutes les doléances et suggestions formulées.