Tchad : les responsables de la presse nationale échangent avec la HAMA

L’objectif poursuivi par cette rencontre est d’insuffler une nouvelle dynamique dans les relations entre la presse et la HAMA.



La journée d'échanges et de dialogue, a commencé par les mots de bienvenue du secrétaire général de la HAMA, Félicien Alladoum Radingaye, qui a insisté sur le dialogue entre les médias et la HAMA, pour dissiper les incompréhensions de ces derniers temps.



La présidente de la HAMA, Mme. Halimé Assadya Ali, a dans une leçon inaugurale, sur le thème « régulation des médias : missions, attributions et vision de la HAMA », a déclaré que, sa vision à travers cette journée d'échanges et de dialogue, est de créer une parcelle entre la HAMA, les médias et l'ensemble des professionnels de la presse nationale, afin de maintenir un contact permanent, pour dialoguer et permettre à la HAMA d'accompagner l'émergence d'une presse dynamique, en phase avec le développement technologique et professionnel.



Avant les discussions et échanges, les responsables de la presse nationale, ont suivi quatre exposés sur la régulation des médias. Il faut relever que la journée d'échanges et de dialogue, fera le diagnostic des relations de la HAMA avec les acteurs de la presse nationale.