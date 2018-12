Tchad : les responsables de multinationales convoqués à la Présidence

Le ministre d’Etat, Ministre secrétaire Général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a rencontré ce 26 décembre 2018, les responsables de certaines sociétés implantées au Tchad afin "d’étudier toutes les zones d’ombre et leur trouver des réponses idoines afin de repartir sur de nouvelles bases", selon la Présidence.



A la suite d’un contrôle effectué par l’Inspection générale de l’Etat, il s’est avéré que certaines sociétés étrangères implantées au Tchad ne s’acquitteraient pas régulièrement de leurs engagements vis-à-vis de l’Etat. En tout cas, elles n’agiraient pas selon la convention d’établissement, dans le respect des textes de la République. Une situation qui a créé une légère tension entre l’Etat soucieux de faire respecter les textes et ces multinationales qui traineraient les pas malgré les injonctions. Et, c’est pour aplanir les divergences et trouver de réponses idoines à toutes les questions que le ministre Kalzeubé Payimi Deubet a convoqué ce mercredi midi, les différents responsables des sociétés internationales implantées au Tchad et intervenant dans divers secteurs clés du développement.



Autour du ministre d’Etat, il y avait les ministres des Finances et du Budget, M. Allali Mahamat Abakar, des Infrastructures et du désenclavement, M. Mouctar Abderamane Mahamat, du Commerce, des mines et de l’industrie, M. Ahmat Mahamat Bachir, le vice-président du Patronat tchadien, M. Ali Abbas Seïtchi, l’Inspecteur général d’Etat, le directeur général des Douanes et quelques conseillers à la Présidence de la République en charge de dossiers liés.



Face aux patrons des entreprises, le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République a expliqué que les entreprises doivent honorer leurs engagements selon les termes des conventions d’établissement. Il a rassuré que le gouvernement veillera à ce que les relations restent saines et tournées vers l’avenir.



D'après le vice-président du patronat, Ali Abbas Seïtchi, cette initiative est à saluer. Le ministre du Commerce, M. Ahmat Mahamat Bachir, a assuré que les deux parties s’engagent sur de nouvelles bases.



Les responsables de la Brasserie du Tchad, de la Manufacture de cigarette du Tchad, de SATOM, de la SMT et de l’ENERTEC sont sortis rassurés de cette rencontre. Ils souhaitent que ce contact soit entretenu et pérennisé.