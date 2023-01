Tchad : les responsables des écoles chrétiennes protestantes se réunissent pour rénover le système d'enseignement

SARH - Les responsables des écoles chrétiennes protestantes des provinces du Moyen Chari et Mandoul se sont réunis cette semaine pour participer à une formation organisée par l'association Les Amis du Progrès, une organisation chrétienne protestante. Cette rencontre, qui a pour objectif de rénover le système d'enseignement de ces écoles, est une initiative de l'association qui vise à organiser ces établissements scolaires qui, jusqu'à présent, fonctionnaient de manière disparaître et anarchique.



L'objectif principal de cette formation est de permettre aux responsables des écoles chrétiennes protestantes de mieux comprendre les aspirations des parents et de l'Etat tchadien, ainsi que les règles de l'éducation pour qu'ils puissent les mettre en place dans leur système d'enseignement. En outre, l'association Les Amis du Progrès souhaite instaurer un programme d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans tous les programmes scolaires.



Au sortir de cette formation, l'association Les Amis du Progrès espère voir des écoles qui respectent les programmes de l'Etat et les règles de l'éducation, et également des enfants des villages ayant le même niveau que ceux des villes. Cette initiative vise à améliorer la qualité de l'enseignement dans les écoles chrétiennes protestantes des provinces du Moyen Chari et Mandoul, et ainsi à permettre aux enfants de ces régions d'avoir les mêmes opportunités d'apprentissage que ceux des autres régions du Tchad.