Tchad : les responsables locaux mobilisés pour la révision du fichier électoral au Mayo Kebbi Ouest

L’opération de révision du fichier électoral a été lancée ce 24 juillet 2023 à Pala, dans le chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest. Cette province qui a une superficie de 15 693 km2, et qui compte 5 départements, 13 sous-préfectures et 20 cantons.



La cheffe de mission de la Commission Nationale d’Organisation du Réferendum Constitutionnel (CONOREC) au Mayo Kebbi Ouest. Guemdjé Liliane a présidé la cérémonie. Selon elle, cette opération vise à enrôler les électeurs, à produire des listes électorales et des cartes d’électeurs. Guemdjé Liliane invite les jeunes tchadiens de deux sexes, âgés de 18 ans révolus et qui l’ont pas encore fait, de se faire enrôler.



Elle demande aux anciens électeurs de passer vérifier leurs noms sur les listes provisoires affichées dans les différents centres de recensements retenus pour les besoins de la cause, où ils se sont fait recenser, pour d’éventuelles réclamations en inscription ou en radiation, de modifications des données et changement d’adresse physique.



Cela dit, ils doivent passer pour vérifier si leurs noms y figurent. Tout cela afin de disposer d’une nouvelle carte d’électeur avant le scrutin, et après la publication du fichier électoral. Comme partout ailleurs, ce sont les agents enrôleurs qui sont recrutées à N’Djamena qui sont déployés dans la province du Mayo Kebbi Ouest pour cette opération de révision.



Le lancement des activités de la révision de la liste électorale de la CONOREC à Pala, a vu la présence du gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Teguen Idibei Berde, et de plusieurs responsables locaux.