Tchad : les ressortissantes du Barh El Gazel lancent une plateforme de soutien au CMT

La secrétaire générale adjointe du CMT, Dr. Sabine Djimoukou, a pris part à la cérémonie. Dans son intervention, elle a mis l'accent sur le rôle de la femme au sein de la société, notamment dans le maintien de la paix et de la stabilité.



"La femme est la mère de la nation. Votre plateforme vient à point nommé", a-t-elle dit.



La présidente de la plateforme, Kakay Wori, s'est dit convaincue de la volonté du CMT de réconcilier les tchadiens et d'oeuvrer pour un pays en paix et en sécurité. La plateforme a pour objectif d'appuyer et de soutenir le CMT.



"Si les femmes représentent 52% de la population, il est évident que sans elles, aucun apport n'est considérable. Les femmes sont au coeur de tout ce qui se passe dans la consolidation de la paix", a affirmé Kakay Wori.



Pour sa part, la vice-présidente Kaossar Cherif a lu une motion de remerciements au CMT, saluant ses efforts quotidiens pour la paix et la stabilité.