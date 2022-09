Tchad : les ressortissants de Gourmaka honorent leurs lauréats au baccalauréat et BEF

N'Djamena - L’Union des élèves et étudiants de Gourmaka dans département de Wadi-Fira, sous préfecture de Am Zoër, a organisé le 27 septembre une cérémonie des remise d'attestations en l'honneur des lauréats du baccalauréat et BEF de l'année scolaire 2021-2022.



Des attestations de reconnaissance ont également été remises aux différentes autorités traditionnelles et représentants de la communauté. La cérémonie a eu lieu dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères.