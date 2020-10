Tchad : les ressortissants de Mont Illi honorent la ministre de l'Énergie

"J'ai entendu tout à l'heure que les jeunes demandent à la ministre un certain nombre de réalisations. Il faut peut-être rappeler que ma fille ne peut pas supporter tout cela parce qu'elle est ministre. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Et la ministre est chargée de l'Énergie, vous devez l'aider dans sa tâche politique. Nous, nous ferons le devoir, avec les membres du gouvernement qui sont ici, de dire au Maréchal que cette jeune a besoin de votre aide et je suis sûr qu'il le fera", ajoute le secrétaire général du MPS.



Zen Bada explique qu'il "compte beaucoup plus sur les femmes et les jeunes pour accompagner le parti à l'élection afin de gagner la bataille électorale."