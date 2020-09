Tchad : les ressortissants de Ngorkosso s'unissent pour le développement de la localité

L'association citoyenne pour le développement de Ngorkosso (ACDN) a tenu sa première assemblée générale constitutive et élective samedi dernier à Moundou. Au cours de l'assemblée générale, les textes de base ont été adoptés, suivie de l'élection des membres du bureau.



C'est la salle de réunion de la maison de la culture Maondoué Naïndouba qui a abrité cette rencontre. Elle a réuni plus d'une centaine de ressortissants de Ngorkosso.



À l'entame de la rencontre, le président du comité d'organisation Mbaïnaïssem Elon, après avoir observé une minute de silence en mémoire d'un digne fils de la localité, Maoundoé Naïndouba -auteur de l'étudiant de Sowéto et décédé il y a plusieurs années-, a souhaité que ces moments d'échange et de mutualisation puissent accoucher d'un cadre dynamique de concertation.



Citant le dicton "un seul arbre ne fait pas la forêt", Mbaïnaïssem Elon affirme qu'ensemble l'association pourrait faire déplacer des montagnes.