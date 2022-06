Tchad : les ressortissants russes commémorent la naissance de la Fédération

La Fédération de Russie fêtera sa souveraineté ce 12 juin. À cette occasion, l’ambassadeur de Russie au Tchad, Aleksandr Chvykov a organisé une soirée de gala à l'hôtel de l'amitié de Ndjamena, ex Ledger Plaza, ce mardi 07 juin 2022.



En effet, le 12 juin 1990 rappelle la naissance de la Fédération de Russie et la fin de l'Union soviétique.



À cette occasion, le diplomate russe indique que la situation dans le monde ne devient pas plus calme. La Russie poursuit une ligne indépendante dans les affaires mondiales, qui répond aux intérêts nationaux et s'appuie sur le soutien de la société russe.



Le diplomate souligne par ailleurs que la Russie n'a pas envahi l'Ukraine, comme les partenaires occidentaux l’affirment, mais c'est Kiev qui se préparait à attaquer le Donbass le 8 mars 2022, pour tenter de le conquérir par la force des armes. À cette fin, Kiev a envoyé 12 000 soldats à la frontière avec le Donbass.



Ensuite, l'ambassadeur affirme que la Russie ne mène pas des opérations militaires contre le peuple ukrainien, mais contre les autorités criminelles de Kiev, qui bombardent des localités et exterminent leur propre population. Un certain nombre de pays, sur le territoire ukrainien, jouent un nouveau scénario géopolitique de chaos mondial.



Pour la politique africaine, le diplomate indique que la direction africaine fait partie des priorités de la Russie, dans sa politique étrangère. L'essence de la politique de la Russie, à l'égard des pays du continent africain, est exposée dans le concept de politique étrangère du pays, approuvé par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, en 2016.



Aleksandr Chvykov a rappelé que la Russie et le Tchad ont établi des relations diplomatiques en 1964. Depuis lors, Moscou et Ndjamena entretiennent des relations traditionnellement amicales dans les domaines politique, commercial, économique et autres, pour le bien des peuples russe et tchadien, et dans l'intérêt du renforcement de la stabilité et de la sécurité sur le continent africain.