Tchad : les résultats d’enquête sur l’assassinat d’un colonel bientôt dévoilés

Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleyman Abakar Adam, a annoncé ce 10 janvier que les résultats dans l’enquête sur l’assassinat du colonel Nousradine seront connus dans la soirée à travers un communiqué.



Les autorités ont promis une récompense de 50 millions de Francs CFA à toute personne qui aurait des informations permettant de faire avancer l’enquête.



Depuis la mi-décembre, l'ex-ministre et actuel directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), Ahmat Khazali Acyl, et le général Khoudar Mahamat Acyl, ex-aide de camp du défunt président Idriss Deby Itno, ont été entendus et sont sous protection à la direction générale des renseignements généraux dans le cadre de l’enquête.



Le 9 décembre, le colonel Nousradine Khamis Hassaballah a été abattu dans son véhicule vers 18 heures, non loin de la pharmacie Béguinage à N’Djamena. Deux balles ont traversé le pare-brise de son véhicule.



Sa mort est à l’origine de l’attaque menée quelques heures après au domicile de Ahmat Khazali Acyl. Les auteurs de l'assassinat de Nousradine roulaient sur une moto mais n'ont pas pu être identifiés.



À l’origine des événements, la victime a fait l’objet d’un déguerpissement de son domicile au quartier « Amdjarass » sur la route de Farcha. Nousradine n’avait pas été indemnisé.