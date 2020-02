Tchad : les résultats de recherches minières au Batha présentés au chef de l'Etat

Le président de la République Idriss Déby a accordé vendredi, une audience à une délégation du groupe sud-africain et canadien GMIA MINERALS et SOGEM conduite par son directeur général, Albert Matthews.



D'après la Présidence, les possibilités d’investissement au Tchad étaient au centre des discussions avec le Groupe GMIA Minerals et SOGEM qui est spécialisé dans la recherche minière et opère dans la province du Batha par des procédés géophysiques aéroportés.



La délégation de l'entreprise a porté à la connaissance du chef de l'Etat les résultats des travaux préliminaires.



"Le Tchad a besoin des compétences et des expertises étrangères pour amorcer son décollage socio-économique", a déclaré le chef de l’Etat.



"Nous sommes venus présenter notre projet d'étude d'exploration dans certaines zones au Tchad. Nous avons présenté au chef de l'Etat toutes les potentialités sur les études que nous avons déjà réalisées", a déclaré le directeur général du groupe, Albert Matthews.



"Nous avons eu l'accord du chef de l'Etat pour pouvoir faire des travaux géophysiques aéroportés et pouvoir ressortir les données réelles", a-t-il ajouté.



L’année dernière, le Groupe GMIA Minerals et SOGEM a signé un mémorandum d’entente avec la Société nationale des mines et de la géologie (SONAMIG), l'entreprise d'Etat.



L’audience s’est déroulée en présence du ministre du Pétrole et de l’Energie, Mahamat Hamid Koua et des proches collaborateurs du chef de l’Etat.