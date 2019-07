Tchad : les résultats du baccalauréat 2019 disponibles en ligne

Les résultats des épreuves écrites du baccalauréat session 2019 sont disponibles depuis ce matin en ligne sur le site internet de l'ONECS (onecs.org).Il vous suffit de vous munir de votre numéro de matricule ou de cliquer sur "Tous les résultats" pour afficher la liste complète des candidats admis et admissibles.Les résultats sont également disponibles via les opérateurs de téléphonie mobile (Tigo et Airtel) ainsi que par affichage dans les différents centres d'examen.Les dates de rattrapages n'ont pas encore été annoncées.