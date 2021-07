Tchad : les retraités en sit-in devant la CNRT pour le paiement des arriérés

N'Djamena - Plusieurs dizaines de retraités se sont mobilisés ce lundi matin dès 7 heures devant le portail de la Caisse nationale des retraites du Tchad (CNRT) et ont entonné l'hymne national. Ils réclament le paiement de six mois d'arriérés de pension.



Le 30 juin, le nouveau directeur de la CNRT, Laring Baou, a expliqué que l’argent destiné à payer les retraités traîne au trésor public car il y a une lenteur dans le traitement du dossier administratif. Il a évoqué également l’arrêt du recrutement au niveau de la fonction publique et le renvoi systématique des agents à la retraite, ce qui fait accroître le nombre des retraités.



Après l'éviction de précédent directeur général à la suite d'une mission de l'Inspection générale d'État, la nouvelle équipe dirigeante de la CNRT entend poursuivre la bancarisation et reprendre la numérisation des documents et dossiers des retraités pour faciliter la célérité dans le traitement.