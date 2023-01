Tchad : les retraités saluent la revalorisation des pensions et réclament l'apurement des arriérés

Mahamat Saleh Yaya, le président du conseil d'administration de la CNRT, a déclaré que la caisse des retraités est maintenant divisée en deux parties : l'ancienne caisse est réservée pour les civils et la deuxième, à Gassi, est réservée pour les militaires. Il a également annoncé que l'institution prépare la bancarisation et la mensualisation.



La présidente du syndicat des femmes et veuves de la CNRT, Moudalbaye Monique, a souhaité que la nouvelle année soit une année d'amélioration pour la caisse des retraités. Elle a souligné que les retraités n'ont pas le choix de faire des magouilles pour obtenir leur pension. Elle a également demandé aux autorités de la CNRT de réfléchir aux conséquences que laisseraient les retraités s'ils décédaient, laissant derrière eux des veuves et des orphelins.