Tchad : les salles de classe reconstruites après l'incendie au lycée n°2 de Kelo

Ce 13 février, le préfet en tête d'une délégation s'est rendu au lycée pour officialiser les nouvelles salles. Le responsable de l'établissement, l'inspecteur, le secrétaire général du Syndicat des enseignants de la Tandjile Ouest et les élèves se sont relayés pour remercier le préfet de sa prompte action.



Cette reconstruction rapide des salles de classe montre la détermination du préfet à assurer l'avenir des élèves du lycée n° 2.



Le préfet a également remercié les élèves pour leur patience et les a encouragés à dénoncer les auteurs de l'incendie. Il a souligné que les personnes responsables de cet acte violent sont contre l'avenir de nos enfants et que tous les efforts doivent être faits pour les empêcher de continuer.