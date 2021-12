Tchad : les sapeurs-pompiers d’Abéché en formation

C’est pour mieux faire face aux incendies que les sapeurs-pompiers de la commune d’Abéché sont en formation initiale, depuis ce 14 décembre 2021, dans les locaux de la voirie urbaine de la ville.



Ils sont au total quatre agents du service secours et incendie, à être formés sur plusieurs modules liés aux incendies, en théorie et pratique, pendant 45 jours. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des sapeurs-pompiers de la commune d’Abéché.



Elle est l’œuvre de la municipalité, sous l'égide du maire de la ville, Mahamat Saleh Ahmat Adam. Il s’agit de rendre compétents et dynamiques, les agents du service secours-incendie, pour intervenir très rapidement en cas d'urgence.

La formation est assurée par le chef de service secours et incendie de la commune d’Abéché, Abdoulaye Doungous.