Tchad : les secouristes de la Croix-Rouge s’engagent pour le changement de mentalité

Le comité départemental de la Croix-Rouge du 4ème arrondissement de N’Djamena a organisé dimanche une cérémonie de remise d’attestations à la 94ème promotion en premiers secours à base communautaire (PSBC). Au total, 31 lauréats ont reçu leur attestation de fin de formation.



Le président du comite d’organisation, Hamit Nassour Adam, a indiqué que « durant les deux semaines de formation, nous avons appris plusieurs techniques à savoir l’immobilisation en cas des fractures, le bandage en cas de plaie ou saignement, les cinq claques entre les omoplates suivies de trois compressions abdominales ou thoraciques en cas d’étouffement, et la reconnaissance de certaines maladies par leurs signes distinctifs comme la tuberculose, le paludisme et d’autres. »



L‘intervention d’un secouriste repose sur quatre piliers qui sont entre autres de protéger, secourir, alerter et évacuer.



« A travers cette formation, nous avons su également qu’être secouriste c’est être engagé volontairement au service de l‘humanité. En vertu de ce principe, nous les secouristes de la 94ème promotion déclarons dorénavant être officiellement au service de l‘humanité. Nous vous promettrons de mettre en œuvre les connaissances que nous avons acquises », a affirmé Hamit Nassour Adam.



Les bénéficiaires de la formation ont adressé leurs remerciements au comité départemental de la Croix Rouge du 4ème arrondissement, aux membres du bureau technique et aux formateurs.



Le vice-président du comite départemental de la Croix Rouge du 4ème arrondissement, Haasana Ibrahim Mahamat, a remercié le comité urbain de La Croix Rouge de la ville de N’Djamena et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie.



« Chers lauréats secouristes, je vous exhorte à sensibiliser la communauté de changer leur comportement pour le respect de l’hygiène et de l’assainissement », a-t-il indiqué.



Il a appelé à respecter les sept principes fondateurs du mouvement de la Croix Rouge et le volontariat dans tout ce qu’ils ferons.



La cérémonie a pris fin avec la remise d’attestations aux lauréats de la 94ème promotion.