Tchad : les sénateurs juniors volontaires soutiennent les orphelins du centre APSOA

Le coordinateur national du Parlement Juniors Africain pour les Nations Unies, Djimrabaye Kenzy, a souligné l'importance de venir en aide aux enfants orphelins vulnérables qui se trouvent sans personne pour les soutenir. Il a également lancé un appel aux individus bienveillants, aux ONG et aux institutions gouvernementales responsables des affaires liées à l'enfance pour contribuer au bien-être du centre.



Mianodji Tabitha Haoua, à la tête de l'APSOA, s'est montrée reconnaissante pour ce geste de solidarité. Elle a exprimé sa satisfaction et a accueilli chaleureusement les Sénateurs Juniors au sein de l'association.



Ces dons, constitués de sacs de riz, de sucre, de mil, de spaghetti, de cartons de savons, de pommades, et plus encore, visent à améliorer les conditions de vie des orphelins pris en charge par le centre.